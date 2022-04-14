Tokenomik Finblox (FBX)

Lihat cerapan utama tentang Finblox (FBX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Finblox (FBX) Maklumat

The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024.

Laman Web Rasmi:
https://finblox.com/
Kertas putih:
https://docs.finblox.com

Finblox (FBX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Finblox (FBX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 29.14K
Jumlah Bekalan:
$ 9.47B
Bekalan Edaran:
$ 4.80B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 57.51K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02451834
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Finblox (FBX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Finblox (FBX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FBX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FBX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FBX, terokai FBX harga langsung token!

FBX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FBX? Halaman ramalan harga FBX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.