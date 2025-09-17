FindMe (FINDME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.105536$ 0.105536 $ 0.105536 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.61% Perubahan Harga (7D) +1.61%

FindMe (FINDME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FINDME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FINDME sepanjang masa ialah $ 0.105536, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FINDME telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FindMe (FINDME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.26K$ 16.26K $ 16.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.26K$ 16.26K $ 16.26K Bekalan Peredaran 99.47M 99.47M 99.47M Jumlah Bekalan 99,471,136.03 99,471,136.03 99,471,136.03

Had Pasaran semasa FindMe ialah $ 16.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FINDME ialah 99.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99471136.03. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.26K.