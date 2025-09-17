Finetuning (SN37) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24J Rendah $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24J Tinggi $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Sepanjang Masa $ 3.27$ 3.27 $ 3.27 Harga Terendah $ 0.981341$ 0.981341 $ 0.981341 Perubahan Harga (1J) +0.53% Perubahan Harga (1D) +0.42% Perubahan Harga (7D) +3.00% Perubahan Harga (7D) +3.00%

Finetuning (SN37) harga masa nyata ialah $1.15. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN37 didagangkan antara $ 1.13 rendah dan $ 1.16 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN37 sepanjang masa ialah $ 3.27, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.981341.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN37 telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, +0.42% dalam 24 jam dan +3.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Finetuning (SN37) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Bekalan Peredaran 2.42M 2.42M 2.42M Jumlah Bekalan 2,417,317.510722722 2,417,317.510722722 2,417,317.510722722

Had Pasaran semasa Finetuning ialah $ 2.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN37 ialah 2.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2417317.510722722. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.78M.