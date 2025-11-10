Finger Monkey Harga Hari Ini

Harga langsung Finger Monkey (FM) hari ini ialah $ 0.00003703, dengan 3.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FM kepada USD penukaran adalah $ 0.00003703 setiap FM.

Finger Monkey kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,546, dengan bekalan edaran sebanyak 960.00M FM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FM didagangkan antara $ 0.00003572 (rendah) dan $ 0.00003772 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00010498, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003036.

Dalam prestasi jangka pendek, FM dipindahkan -0.77% dalam sejam terakhir dan +19.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Finger Monkey (FM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.55K$ 35.55K $ 35.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.49K$ 36.49K $ 36.49K Bekalan Peredaran 960.00M 960.00M 960.00M Jumlah Bekalan 985,587,307.0 985,587,307.0 985,587,307.0

Had Pasaran semasa Finger Monkey ialah $ 35.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FM ialah 960.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 985587307.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.49K.