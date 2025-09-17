Lagi Mengenai FMT

Finger Monkeys Logo

Finger Monkeys Harga (FMT)

Tidak tersenarai

1 FMT ke USD Harga Langsung:

--
----
-37.60%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Finger Monkeys (FMT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:50:23 (UTC+8)

Finger Monkeys (FMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01187124
$ 0.01187124$ 0.01187124

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-37.62%

+34.36%

+34.36%

Finger Monkeys (FMT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FMT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FMT sepanjang masa ialah $ 0.01187124, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FMT telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, -37.62% dalam 24 jam dan +34.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Finger Monkeys (FMT) Maklumat Pasaran

$ 28.56K
$ 28.56K$ 28.56K

--
----

$ 43.93K
$ 43.93K$ 43.93K

650.23M
650.23M 650.23M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Finger Monkeys ialah $ 28.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FMT ialah 650.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.93K.

Finger Monkeys (FMT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Finger Monkeys kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Finger Monkeys kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Finger Monkeys kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Finger Monkeys kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-37.62%
30 Hari$ 0+121.68%
60 Hari$ 0-3.64%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Finger Monkeys (FMT)

FingerMonkeys is a Web3 gaming ecosystem that bridges traditional mini-games with blockchain rewards. Built on the Base network, it introduces FM Nodes (NFTs) that enable passive income from token minting, game events, and trading fees. The FMT token powers the platform by enabling game entry, advertising, governance, and developer licensing. FingerMonkeys blends meme culture with utility-driven DeFi and GameFi features. Unlike many Web3 games, it allows users to participate in thousands of HTML5 mini-game events using FMT, unlock exclusive rewards, and earn through FM Nodes. The platform also opens monetization for external game studios and crypto projects via in-game events. The FingerMonkeys project began in late 2023 with the goal of creating a playful yet rewarding ecosystem for Web3 gamers. Initially launched as a meme brand, it evolved into a gaming platform with tokenomics, NFTs, and a developer-focused infrastructure. By 2025, the team launched FMGames.io and began onboarding games and early users through Telegram game bots. FingerMonkeys plans to launch FMT on DEX and CEX in May 2025. The roadmap includes onboarding third-party developers, launching daily/weekly game events, releasing a DAO governance structure for FM Node holders, and expanding reward mechanisms. FMGames.io will continue to scale, integrating new games and strategic partnerships with crypto projects. FMT is the utility and reward token for the FingerMonkeys ecosystem. It is used to join game events, access exclusive tournaments, receive airdrops, pay for ad space, and stake for future rewards. Game developers use FMT for licensing and prize pools. A portion of event revenue also flows back to Apex FM Node holders in the form of USDC.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Finger Monkeys (FMT) Sumber

Finger Monkeys Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Finger Monkeys (FMT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Finger Monkeys (FMT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Finger Monkeys.

Semak Finger Monkeys ramalan harga sekarang!

FMT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Finger Monkeys (FMT)

Memahami tokenomik Finger Monkeys (FMT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FMT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Finger Monkeys (FMT)

Berapakah nilai Finger Monkeys (FMT) hari ini?
Harga langsung FMT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FMT ke USD?
Harga semasa FMT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Finger Monkeys?
Had pasaran untuk FMT ialah $ 28.56K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FMT?
Bekalan edaran FMT ialah 650.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FMT?
FMT mencapai harga ATH sebanyak 0.01187124 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FMT?
FMT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FMT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FMTialah -- USD.
Adakah FMT akan naik lebih tinggi tahun ini?
FMT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FMTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:50:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.