Finminity (FMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00831713 24J Tinggi $ 0.00840858 Sepanjang Masa $ 9.03 Harga Terendah $ 0.00831713 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +0.43% Perubahan Harga (7D) -19.85%

Finminity (FMT) harga masa nyata ialah $0.00836021. Sepanjang 24 jam yang lalu, FMT didagangkan antara $ 0.00831713 rendah dan $ 0.00840858 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FMT sepanjang masa ialah $ 9.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00831713.

Dari segi prestasi jangka pendek, FMT telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.43% dalam 24 jam dan -19.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Finminity (FMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.25K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.60K Bekalan Peredaran 3.74M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Finminity ialah $ 31.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FMT ialah 3.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.60K.