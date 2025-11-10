BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Finna AI langsung hari ini ialah 0.00004404 USD.FINNA modal pasaran ialah 44,035 USD. Jejaki masa nyata FINNA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Finna AI langsung hari ini ialah 0.00004404 USD.FINNA modal pasaran ialah 44,035 USD. Jejaki masa nyata FINNA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai FINNA

Maklumat Harga FINNA

Apakah FINNA

Laman Web Rasmi FINNA

Tokenomik FINNA

Ramalan Harga FINNA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Finna AI Logo

Finna AI Harga (FINNA)

Tidak tersenarai

1 FINNA ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Finna AI (FINNA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:28:01 (UTC+8)

Finna AI Harga Hari Ini

Harga langsung Finna AI (FINNA) hari ini ialah $ 0.00004404, dengan 0.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FINNA kepada USD penukaran adalah $ 0.00004404 setiap FINNA.

Finna AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 44,035, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M FINNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FINNA didagangkan antara $ 0.00004272 (rendah) dan $ 0.00004465 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00201926, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004172.

Dalam prestasi jangka pendek, FINNA dipindahkan +1.30% dalam sejam terakhir dan -17.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Finna AI (FINNA) Maklumat Pasaran

$ 44.04K
$ 44.04K$ 44.04K

--
----

$ 44.04K
$ 44.04K$ 44.04K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,420.2031276
999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Had Pasaran semasa Finna AI ialah $ 44.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FINNA ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999982420.2031276. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.04K.

Finna AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004272
$ 0.00004272$ 0.00004272
24J Rendah
$ 0.00004465
$ 0.00004465$ 0.00004465
24J Tinggi

$ 0.00004272
$ 0.00004272$ 0.00004272

$ 0.00004465
$ 0.00004465$ 0.00004465

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0.00004172
$ 0.00004172$ 0.00004172

+1.30%

+0.71%

-17.26%

-17.26%

Finna AI (FINNA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Finna AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Finna AI kepada USD adalah $ -0.0000197819.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Finna AI kepada USD adalah $ -0.0000329616.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Finna AI kepada USD adalah $ -0.00029341511607110565.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.71%
30 Hari$ -0.0000197819-44.91%
60 Hari$ -0.0000329616-74.84%
90 Hari$ -0.00029341511607110565-86.94%

Ramalan Harga untuk Finna AI

Finna AI (FINNA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FINNA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Finna AI (FINNA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Finna AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Finna AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk FINNA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Finna AI Ramalan Harga.

Apakah itu Finna AI (FINNA)

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Finna AI (FINNA) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Finna AI

Berapakah nilai 1 Finna AI pada tahun 2030?
Jika Finna AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Finna AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:28:01 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Finna AI

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04503
$0.04503$0.04503

+125.15%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1173
$0.1173$0.1173

+23.47%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004299
$0.000004299$0.000004299

+65.34%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00410
$0.00410$0.00410

+36.66%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013203
$0.013203$0.013203

+30.41%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1173
$0.1173$0.1173

+23.47%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001892
$0.0000001892$0.0000001892

+45.53%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.