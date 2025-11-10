Finna AI Harga Hari Ini

Harga langsung Finna AI (FINNA) hari ini ialah $ 0.00004404, dengan 0.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FINNA kepada USD penukaran adalah $ 0.00004404 setiap FINNA.

Finna AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 44,035, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M FINNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FINNA didagangkan antara $ 0.00004272 (rendah) dan $ 0.00004465 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00201926, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004172.

Dalam prestasi jangka pendek, FINNA dipindahkan +1.30% dalam sejam terakhir dan -17.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Finna AI (FINNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.04K$ 44.04K $ 44.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.04K$ 44.04K $ 44.04K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

