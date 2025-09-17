Lagi Mengenai FINS

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:50:57 (UTC+8)

FINS (FINS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

-0.98%

+1.27%

+1.27%

FINS (FINS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FINS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FINS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FINS telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, -0.98% dalam 24 jam dan +1.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FINS (FINS) Maklumat Pasaran

$ 37.35K
$ 37.35K$ 37.35K

--
----

$ 43.32K
$ 43.32K$ 43.32K

844.60M
844.60M 844.60M

979,600,000.0
979,600,000.0 979,600,000.0

Had Pasaran semasa FINS ialah $ 37.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FINS ialah 844.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979600000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.32K.

FINS (FINS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga FINS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga FINS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga FINS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga FINS kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.98%
30 Hari$ 0-10.71%
60 Hari$ 0-53.05%
90 Hari$ 0--

Apakah itu FINS (FINS)

$FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

FINS (FINS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

FINS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FINS (FINS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FINS (FINS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FINS.

Semak FINS ramalan harga sekarang!

FINS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik FINS (FINS)

Memahami tokenomik FINS (FINS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FINS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FINS (FINS)

Berapakah nilai FINS (FINS) hari ini?
Harga langsung FINS dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FINS ke USD?
Harga semasa FINS ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FINS?
Had pasaran untuk FINS ialah $ 37.35K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FINS?
Bekalan edaran FINS ialah 844.60M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FINS?
FINS mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FINS?
FINS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FINS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FINSialah -- USD.
Adakah FINS akan naik lebih tinggi tahun ini?
FINS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FINSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.