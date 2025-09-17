FintruX (FTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.400752$ 0.400752 $ 0.400752 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -12.77% Perubahan Harga (7D) -3.42% Perubahan Harga (7D) -3.42%

FintruX (FTX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FTX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FTX sepanjang masa ialah $ 0.400752, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FTX telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -12.77% dalam 24 jam dan -3.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FintruX (FTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.87K$ 58.87K $ 58.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.63K$ 70.63K $ 70.63K Bekalan Peredaran 83.35M 83.35M 83.35M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa FintruX ialah $ 58.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FTX ialah 83.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.63K.