Finvesta (FINVESTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5.96 $ 5.96 $ 5.96 24J Rendah $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 24J Tinggi 24J Rendah $ 5.96$ 5.96 $ 5.96 24J Tinggi $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Sepanjang Masa $ 89.41$ 89.41 $ 89.41 Harga Terendah $ 4.61$ 4.61 $ 4.61 Perubahan Harga (1J) -0.84% Perubahan Harga (1D) -3.51% Perubahan Harga (7D) +2.51% Perubahan Harga (7D) +2.51%

Finvesta (FINVESTA) harga masa nyata ialah $6.01. Sepanjang 24 jam yang lalu, FINVESTA didagangkan antara $ 5.96 rendah dan $ 6.29 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FINVESTA sepanjang masa ialah $ 89.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.61.

Dari segi prestasi jangka pendek, FINVESTA telah berubah sebanyak -0.84% sejak sejam yang lalu, -3.51% dalam 24 jam dan +2.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Finvesta (FINVESTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Bekalan Peredaran 987.93K 987.93K 987.93K Jumlah Bekalan 987,931.45690307 987,931.45690307 987,931.45690307

Had Pasaran semasa Finvesta ialah $ 5.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FINVESTA ialah 987.93K, dengan jumlah bekalan sebanyak 987931.45690307. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.94M.