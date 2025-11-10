Finwizz by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Finwizz by Virtuals (FIN) hari ini ialah $ 0.00009178, dengan 20.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00009178 setiap FIN.

Finwizz by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 91,780, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIN didagangkan antara $ 0.00008832 (rendah) dan $ 0.00011593 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00022138, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002352.

Dalam prestasi jangka pendek, FIN dipindahkan +0.60% dalam sejam terakhir dan -23.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Finwizz by Virtuals (FIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.78K$ 91.78K $ 91.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.78K$ 91.78K $ 91.78K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

