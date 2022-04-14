Tokenomik Fiona (FIONA)

Tokenomik Fiona (FIONA)

Lihat cerapan utama tentang Fiona (FIONA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Fiona (FIONA) Maklumat

Fiona's journey to stardom began under challenging circumstances. Born six weeks prematurely, she faced significant health challenges that were closely followed by millions worldwide. The Cincinnati Zoo's documentation of her struggle and eventual recovery turned her into a viral sensation, with Fiona becoming a symbol of perseverance and an ambassador for her species

The success of Moo Deng, a memecoin inspired by a baby pygmy hippo from Thailand, provides a compelling case study for $FIONA's potential on the Ethereum blockchain. Moo Deng gained significant attention when Ethereum co-founder Vitalik Buterin sold 10 billion Moo Deng tokens for a charitable cause, leading to a surge in the coin's price

Laman Web Rasmi:
https://fionaerc.org/

Fiona (FIONA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Fiona (FIONA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 40.75K
$ 40.75K$ 40.75K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Bekalan Edaran:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 40.75K
$ 40.75K$ 40.75K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Fiona (FIONA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Fiona (FIONA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FIONA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FIONA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FIONA, terokai FIONA harga langsung token!

FIONA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FIONA? Halaman ramalan harga FIONA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.