Fire (FIRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00802728 $ 0.00802728 $ 0.00802728 24J Rendah $ 0.00846138 $ 0.00846138 $ 0.00846138 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00802728$ 0.00802728 $ 0.00802728 24J Tinggi $ 0.00846138$ 0.00846138 $ 0.00846138 Sepanjang Masa $ 0.857278$ 0.857278 $ 0.857278 Harga Terendah $ 0.00800186$ 0.00800186 $ 0.00800186 Perubahan Harga (1J) -0.62% Perubahan Harga (1D) -4.69% Perubahan Harga (7D) -4.01% Perubahan Harga (7D) -4.01%

Fire (FIRE) harga masa nyata ialah $0.00802737. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIRE didagangkan antara $ 0.00802728 rendah dan $ 0.00846138 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIRE sepanjang masa ialah $ 0.857278, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00800186.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIRE telah berubah sebanyak -0.62% sejak sejam yang lalu, -4.69% dalam 24 jam dan -4.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fire (FIRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 78.68K$ 78.68K $ 78.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 80.27K$ 80.27K $ 80.27K Bekalan Peredaran 9.80M 9.80M 9.80M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Fire ialah $ 78.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIRE ialah 9.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.27K.