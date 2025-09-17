Fire Protocol (FIRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.25$ 3.25 $ 3.25 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -12.53% Perubahan Harga (7D) -12.53%

Fire Protocol (FIRE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIRE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIRE sepanjang masa ialah $ 3.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIRE telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -12.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fire Protocol (FIRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.18K$ 2.18K $ 2.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.83K$ 43.83K $ 43.83K Bekalan Peredaran 4.96M 4.96M 4.96M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Fire Protocol ialah $ 2.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIRE ialah 4.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.83K.