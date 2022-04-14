Tokenomik Fire (FIRE)

Tokenomik Fire (FIRE)

Lihat cerapan utama tentang Fire (FIRE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Fire (FIRE) Maklumat

Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends!

Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.

Laman Web Rasmi:
https://stokefire.xyz
Kertas putih:
https://stokefire.xyz/docs/fire

Fire (FIRE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Fire (FIRE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 79.18K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 9.80M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 80.78K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.857278
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00792859
Harga Semasa:
$ 0.00807826
Tokenomik Fire (FIRE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Fire (FIRE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FIRE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FIRE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FIRE, terokai FIRE harga langsung token!

FIRE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FIRE? Halaman ramalan harga FIRE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.