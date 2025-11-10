Firepool Harga Hari Ini

Harga langsung Firepool (FIRE) hari ini ialah $ 0.02805529, dengan 41.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIRE kepada USD penukaran adalah $ 0.02805529 setiap FIRE.

Firepool kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,102,724, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FIRE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIRE didagangkan antara $ 0.02444303 (rendah) dan $ 0.0481932 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.136031, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02444303.

Dalam prestasi jangka pendek, FIRE dipindahkan +8.17% dalam sejam terakhir dan -75.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Firepool (FIRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.10M$ 28.10M $ 28.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.10M$ 28.10M $ 28.10M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Firepool ialah $ 28.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIRE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.10M.