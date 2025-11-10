Tokenomik Firepool (FIRE)

Tokenomik Firepool (FIRE)

Lihat cerapan utama tentang Firepool (FIRE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:50:55 (UTC+8)
USD

Firepool (FIRE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Firepool (FIRE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 32.45M
$ 32.45M$ 32.45M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 32.45M
$ 32.45M$ 32.45M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.136031
$ 0.136031$ 0.136031
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02444303
$ 0.02444303$ 0.02444303
Harga Semasa:
$ 0.03206835
$ 0.03206835$ 0.03206835

Firepool (FIRE) Maklumat

Fire Launchpad Bonding Curve Launches: Uses a bonding curve model to ensure fair and transparent token launches. Mining Reserves: New projects allocate a portion of their tokens for mining pools to encourage participation and long-term support. Fair Minting: A decentralized minting mechanism that eliminates presales and whitelists, putting all users on equal footing. About Firepool Firepool is an integrated meme token launchpad and mining platform, where users can stake $FIRE tokens to earn rewards while participating in bonding curve-based launches of promising meme projects.

With its Fire Pool Mining and Launchpad-as-a-Service (LaaS) features, Firepool supports curated meme token launches, empowering communities with fair and engaging distribution models while rewarding long-term participants.

Laman Web Rasmi:
https://firepool.vip/

Tokenomik Firepool (FIRE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Firepool (FIRE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FIRE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FIRE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FIRE, terokai FIRE harga langsung token!

FIRE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FIRE? Halaman ramalan harga FIRE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi