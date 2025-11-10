Tokenomik Firepool (FIRE)
Firepool (FIRE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Firepool (FIRE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga.
Firepool (FIRE) Maklumat
Fire Launchpad Bonding Curve Launches: Uses a bonding curve model to ensure fair and transparent token launches. Mining Reserves: New projects allocate a portion of their tokens for mining pools to encourage participation and long-term support. Fair Minting: A decentralized minting mechanism that eliminates presales and whitelists, putting all users on equal footing. About Firepool Firepool is an integrated meme token launchpad and mining platform, where users can stake $FIRE tokens to earn rewards while participating in bonding curve-based launches of promising meme projects.
With its Fire Pool Mining and Launchpad-as-a-Service (LaaS) features, Firepool supports curated meme token launches, empowering communities with fair and engaging distribution models while rewarding long-term participants.
Tokenomik Firepool (FIRE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Firepool (FIRE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FIRE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FIRE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FIRE, terokai FIRE harga langsung token!
