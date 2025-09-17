FireStarter (FLAME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00304188 24J Tinggi $ 0.00372007 Sepanjang Masa $ 3.31 Harga Terendah $ 0.00132264 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) -15.14% Perubahan Harga (7D) -19.58%

FireStarter (FLAME) harga masa nyata ialah $0.00313012. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLAME didagangkan antara $ 0.00304188 rendah dan $ 0.00372007 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLAME sepanjang masa ialah $ 3.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00132264.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLAME telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -15.14% dalam 24 jam dan -19.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FireStarter (FLAME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 214.31K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 312.83K Bekalan Peredaran 68.36M Jumlah Bekalan 99,778,075.0

Had Pasaran semasa FireStarter ialah $ 214.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLAME ialah 68.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99778075.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 312.83K.