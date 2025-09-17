Firmachain (FCT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02659169 $ 0.02659169 $ 0.02659169 24J Rendah $ 0.02712717 $ 0.02712717 $ 0.02712717 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02659169$ 0.02659169 $ 0.02659169 24J Tinggi $ 0.02712717$ 0.02712717 $ 0.02712717 Sepanjang Masa $ 0.44136$ 0.44136 $ 0.44136 Harga Terendah $ 0.0120214$ 0.0120214 $ 0.0120214 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) +0.07% Perubahan Harga (7D) +0.62% Perubahan Harga (7D) +0.62%

Firmachain (FCT) harga masa nyata ialah $0.02682983. Sepanjang 24 jam yang lalu, FCT didagangkan antara $ 0.02659169 rendah dan $ 0.02712717 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FCT sepanjang masa ialah $ 0.44136, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0120214.

Dari segi prestasi jangka pendek, FCT telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan +0.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Firmachain (FCT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.21M$ 28.21M $ 28.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.59M$ 28.59M $ 28.59M Bekalan Peredaran 1.05B 1.05B 1.05B Jumlah Bekalan 1,065,425,074.086792 1,065,425,074.086792 1,065,425,074.086792

Had Pasaran semasa Firmachain ialah $ 28.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FCT ialah 1.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1065425074.086792. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.59M.