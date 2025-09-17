FIRST (FIRST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00425991$ 0.00425991 $ 0.00425991 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.31% Perubahan Harga (7D) +9.21% Perubahan Harga (7D) +9.21%

FIRST (FIRST) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIRST didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIRST sepanjang masa ialah $ 0.00425991, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIRST telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan +9.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FIRST (FIRST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 175.35K$ 175.35K $ 175.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 175.35K$ 175.35K $ 175.35K Bekalan Peredaran 975.45M 975.45M 975.45M Jumlah Bekalan 975,445,866.25 975,445,866.25 975,445,866.25

Had Pasaran semasa FIRST ialah $ 175.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIRST ialah 975.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 975445866.25. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 175.35K.