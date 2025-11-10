first AI actress Harga Hari Ini

Harga langsung first AI actress (TILLY) hari ini ialah --, dengan 8.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TILLY kepada USD penukaran adalah -- setiap TILLY.

first AI actress kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,326.81, dengan bekalan edaran sebanyak 999.57M TILLY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TILLY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TILLY dipindahkan +0.04% dalam sejam terakhir dan +8.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

first AI actress (TILLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Bekalan Peredaran 999.57M 999.57M 999.57M Jumlah Bekalan 999,566,358.551544 999,566,358.551544 999,566,358.551544

Had Pasaran semasa first AI actress ialah $ 14.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TILLY ialah 999.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999566358.551544. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.33K.