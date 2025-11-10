First Ever Bitcoin Cat Harga Hari Ini

Harga langsung First Ever Bitcoin Cat (NEKO) hari ini ialah --, dengan 4.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEKO kepada USD penukaran adalah -- setiap NEKO.

First Ever Bitcoin Cat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,799.18, dengan bekalan edaran sebanyak 998.66M NEKO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEKO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NEKO dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -14.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

First Ever Bitcoin Cat (NEKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Bekalan Peredaran 998.66M 998.66M 998.66M Jumlah Bekalan 998,659,430.430374 998,659,430.430374 998,659,430.430374

Had Pasaran semasa First Ever Bitcoin Cat ialah $ 6.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEKO ialah 998.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998659430.430374. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.80K.