Fish N Chips (CHIPPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00200264 $ 0.00200264 $ 0.00200264 24J Rendah $ 0.00219428 $ 0.00219428 $ 0.00219428 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00200264$ 0.00200264 $ 0.00200264 24J Tinggi $ 0.00219428$ 0.00219428 $ 0.00219428 Sepanjang Masa $ 0.01633691$ 0.01633691 $ 0.01633691 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) -4.49% Perubahan Harga (7D) +0.98% Perubahan Harga (7D) +0.98%

Fish N Chips (CHIPPY) harga masa nyata ialah $0.00201509. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHIPPY didagangkan antara $ 0.00200264 rendah dan $ 0.00219428 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHIPPY sepanjang masa ialah $ 0.01633691, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHIPPY telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -4.49% dalam 24 jam dan +0.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fish N Chips (CHIPPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,288.27 999,999,288.27 999,999,288.27

Had Pasaran semasa Fish N Chips ialah $ 2.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHIPPY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999288.27. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.02M.