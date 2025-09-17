Fistbump (FIST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 24J Rendah $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 24J Tinggi $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 Sepanjang Masa $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.96% Perubahan Harga (1D) +10.26% Perubahan Harga (7D) -6.39% Perubahan Harga (7D) -6.39%

Fistbump (FIST) harga masa nyata ialah $1.96. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIST didagangkan antara $ 1.62 rendah dan $ 1.96 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIST sepanjang masa ialah $ 5.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIST telah berubah sebanyak +1.96% sejak sejam yang lalu, +10.26% dalam 24 jam dan -6.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fistbump (FIST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 391.12M$ 391.12M $ 391.12M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa Fistbump ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.54M. Bekalan edaran FIST ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 391.12M.