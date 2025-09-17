Lagi Mengenai CHIN

Fitchin Universe Harga (CHIN)

Tidak tersenarai

1 CHIN ke USD Harga Langsung:

$0.00686224
$0.00686224$0.00686224
+1.60%1D
mexc
USD
Fitchin Universe (CHIN) Carta Harga Langsung
2025-09-17 12:50:47 (UTC+8)

Fitchin Universe (CHIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00672964
$ 0.00672964$ 0.00672964
24J Rendah
$ 0.00708819
$ 0.00708819$ 0.00708819
24J Tinggi

$ 0.00672964
$ 0.00672964$ 0.00672964

$ 0.00708819
$ 0.00708819$ 0.00708819

$ 0.01110954
$ 0.01110954$ 0.01110954

$ 0.00443809
$ 0.00443809$ 0.00443809

-0.28%

+1.63%

+14.10%

+14.10%

Fitchin Universe (CHIN) harga masa nyata ialah $0.00686224. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHIN didagangkan antara $ 0.00672964 rendah dan $ 0.00708819 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHIN sepanjang masa ialah $ 0.01110954, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00443809.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHIN telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +1.63% dalam 24 jam dan +14.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fitchin Universe (CHIN) Maklumat Pasaran

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

$ 6.86M
$ 6.86M$ 6.86M

173.63M
173.63M 173.63M

999,999,620.7169405
999,999,620.7169405 999,999,620.7169405

Had Pasaran semasa Fitchin Universe ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHIN ialah 173.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999620.7169405. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.86M.

Fitchin Universe (CHIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Fitchin Universe kepada USD adalah $ +0.00010977.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Fitchin Universe kepada USD adalah $ +0.0026634789.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Fitchin Universe kepada USD adalah $ +0.0015005920.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Fitchin Universe kepada USD adalah $ -0.001185850216473435.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00010977+1.63%
30 Hari$ +0.0026634789+38.81%
60 Hari$ +0.0015005920+21.87%
90 Hari$ -0.001185850216473435-14.73%

Apakah itu Fitchin Universe (CHIN)

FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.

Fitchin Universe (CHIN) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Fitchin Universe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fitchin Universe (CHIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fitchin Universe (CHIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fitchin Universe.

Semak Fitchin Universe ramalan harga sekarang!

CHIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Fitchin Universe (CHIN)

Memahami tokenomik Fitchin Universe (CHIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fitchin Universe (CHIN)

Berapakah nilai Fitchin Universe (CHIN) hari ini?
Harga langsung CHIN dalam USD ialah 0.00686224 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHIN ke USD?
Harga semasa CHIN ke USD ialah $ 0.00686224. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fitchin Universe?
Had pasaran untuk CHIN ialah $ 1.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHIN?
Bekalan edaran CHIN ialah 173.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHIN?
CHIN mencapai harga ATH sebanyak 0.01110954 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHIN?
CHIN melihat harga ATL sebanyak 0.00443809 USD.
Berapakah jumlah dagangan CHIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHINialah -- USD.
Adakah CHIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
2025-09-17 12:50:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.