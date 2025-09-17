Fitchin Universe (CHIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00672964 24J Tinggi $ 0.00708819 Sepanjang Masa $ 0.01110954 Harga Terendah $ 0.00443809 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +1.63% Perubahan Harga (7D) +14.10%

Fitchin Universe (CHIN) harga masa nyata ialah $0.00686224. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHIN didagangkan antara $ 0.00672964 rendah dan $ 0.00708819 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHIN sepanjang masa ialah $ 0.01110954, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00443809.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHIN telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +1.63% dalam 24 jam dan +14.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fitchin Universe (CHIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.86M Bekalan Peredaran 173.63M Jumlah Bekalan 999,999,620.7169405

Had Pasaran semasa Fitchin Universe ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHIN ialah 173.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999620.7169405. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.86M.