FITCOIN Harga Hari Ini

Harga langsung FITCOIN (FITCOIN) hari ini ialah $ 0.00325676, dengan 9.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FITCOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00325676 setiap FITCOIN.

FITCOIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,942,654, dengan bekalan edaran sebanyak 903.55M FITCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FITCOIN didagangkan antara $ 0.00301411 (rendah) dan $ 0.00365018 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00833283, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00095084.

Dalam prestasi jangka pendek, FITCOIN dipindahkan +2.12% dalam sejam terakhir dan -2.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FITCOIN (FITCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.94M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.01M Bekalan Peredaran 903.55M Jumlah Bekalan 923,364,579.7657166

Had Pasaran semasa FITCOIN ialah $ 2.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FITCOIN ialah 903.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 923364579.7657166. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.01M.