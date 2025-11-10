FixMe AI Harga Hari Ini

Harga langsung FixMe AI (FIX) hari ini ialah $ 0.00170805, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIX kepada USD penukaran adalah $ 0.00170805 setiap FIX.

FixMe AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 49,235, dengan bekalan edaran sebanyak 28.83M FIX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00612491, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00167932.

Dalam prestasi jangka pendek, FIX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -7.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FixMe AI (FIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.24K$ 49.24K $ 49.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 85.40K$ 85.40K $ 85.40K Bekalan Peredaran 28.83M 28.83M 28.83M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

