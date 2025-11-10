Tokenomik FixMe AI (FIX)

Lihat cerapan utama tentang FixMe AI (FIX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:19:41 (UTC+8)
USD

FixMe AI (FIX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FixMe AI (FIX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 43.53K
$ 43.53K$ 43.53K
Jumlah Bekalan:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Bekalan Edaran:
$ 28.83M
$ 28.83M$ 28.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 75.50K
$ 75.50K$ 75.50K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00612491
$ 0.00612491$ 0.00612491
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00150195
$ 0.00150195$ 0.00150195
Harga Semasa:
$ 0.00150862
$ 0.00150862$ 0.00150862

FixMe AI (FIX) Maklumat

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

Laman Web Rasmi:
https://fixmeai.io
Kertas putih:
https://docs.fixmeai.io

Tokenomik FixMe AI (FIX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FixMe AI (FIX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FIX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FIX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FIX, terokai FIX harga langsung token!

FIX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FIX? Halaman ramalan harga FIX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

