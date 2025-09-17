Fjord Foundry (FJO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.072859 $ 0.072859 $ 0.072859 24J Rendah $ 0.08057 $ 0.08057 $ 0.08057 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.072859$ 0.072859 $ 0.072859 24J Tinggi $ 0.08057$ 0.08057 $ 0.08057 Sepanjang Masa $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Harga Terendah $ 0.072859$ 0.072859 $ 0.072859 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) -1.57% Perubahan Harga (7D) -15.45% Perubahan Harga (7D) -15.45%

Fjord Foundry (FJO) harga masa nyata ialah $0.07349. Sepanjang 24 jam yang lalu, FJO didagangkan antara $ 0.072859 rendah dan $ 0.08057 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FJO sepanjang masa ialah $ 2.91, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.072859.

Dari segi prestasi jangka pendek, FJO telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -1.57% dalam 24 jam dan -15.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fjord Foundry (FJO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 779.13K$ 779.13K $ 779.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M Bekalan Peredaran 10.55M 10.55M 10.55M Jumlah Bekalan 87,948,977.20159268 87,948,977.20159268 87,948,977.20159268

Had Pasaran semasa Fjord Foundry ialah $ 779.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FJO ialah 10.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 87948977.20159268. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.49M.