Flagship by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Flagship by Virtuals (FYI) hari ini ialah $ 0.00502998, dengan 3.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FYI kepada USD penukaran adalah $ 0.00502998 setiap FYI.

Flagship by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 448,018, dengan bekalan edaran sebanyak 89.07M FYI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FYI didagangkan antara $ 0.00460911 (rendah) dan $ 0.00507024 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02405088, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00218454.

Dalam prestasi jangka pendek, FYI dipindahkan +0.57% dalam sejam terakhir dan -19.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Flagship by Virtuals (FYI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 448.02K$ 448.02K $ 448.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M Bekalan Peredaran 89.07M 89.07M 89.07M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Flagship by Virtuals ialah $ 448.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FYI ialah 89.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.03M.