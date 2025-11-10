Tokenomik Flagship by Virtuals (FYI)
Flagship by Virtuals (FYI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Flagship by Virtuals (FYI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Flagship by Virtuals (FYI) Maklumat
Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.
Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.
Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.
Tokenomik Flagship by Virtuals (FYI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Flagship by Virtuals (FYI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FYI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FYI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
FYI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju FYI? Halaman ramalan harga FYI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
