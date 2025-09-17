Flame (FLAME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.605516$ 0.605516 $ 0.605516 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.57% Perubahan Harga (1D) +11.13% Perubahan Harga (7D) -5.77% Perubahan Harga (7D) -5.77%

Flame (FLAME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLAME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLAME sepanjang masa ialah $ 0.605516, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLAME telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, +11.13% dalam 24 jam dan -5.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flame (FLAME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 105.64K$ 105.64K $ 105.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 422.57K$ 422.57K $ 422.57K Bekalan Peredaran 250.00M 250.00M 250.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Flame ialah $ 105.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLAME ialah 250.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 422.57K.