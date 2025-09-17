FlameWire (SN97) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.488924 24J Tinggi $ 0.507164 Sepanjang Masa Harga Terendah $ 0.430483 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) +1.94% Perubahan Harga (7D) +1.83%

FlameWire (SN97) harga masa nyata ialah $0.504173. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN97 didagangkan antara $ 0.488924 rendah dan $ 0.507164 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN97 sepanjang masa ialah $ 2.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.430483.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN97 telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +1.94% dalam 24 jam dan +1.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FlameWire (SN97) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 683.61K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 683.61K Bekalan Peredaran 1.36M Jumlah Bekalan 1,355,565.7988827

Had Pasaran semasa FlameWire ialah $ 683.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN97 ialah 1.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1355565.7988827. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 683.61K.