Flare AI Logo

Flare AI Harga (FLARE)

Tidak tersenarai

1 FLARE ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.10%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Flare AI (FLARE) Carta Harga Langsung
Flare AI (FLARE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000111
$ 0.0000111$ 0.0000111
24J Rendah
$ 0.00001159
$ 0.00001159$ 0.00001159
24J Tinggi

$ 0.0000111
$ 0.0000111$ 0.0000111

$ 0.00001159
$ 0.00001159$ 0.00001159

$ 0.00221312
$ 0.00221312$ 0.00221312

$ 0.00000679
$ 0.00000679$ 0.00000679

+0.12%

-0.40%

+7.39%

+7.39%

Flare AI (FLARE) harga masa nyata ialah $0.00001128. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLARE didagangkan antara $ 0.0000111 rendah dan $ 0.00001159 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLARE sepanjang masa ialah $ 0.00221312, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000679.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLARE telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan +7.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flare AI (FLARE) Maklumat Pasaran

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

--
----

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

999.79M
999.79M 999.79M

999,790,681.981592
999,790,681.981592 999,790,681.981592

Had Pasaran semasa Flare AI ialah $ 11.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLARE ialah 999.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999790681.981592. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.28K.

Flare AI (FLARE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Flare AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Flare AI kepada USD adalah $ +0.0000018746.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Flare AI kepada USD adalah $ +0.0000027399.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Flare AI kepada USD adalah $ +0.000003625455919550615.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.40%
30 Hari$ +0.0000018746+16.62%
60 Hari$ +0.0000027399+24.29%
90 Hari$ +0.000003625455919550615+47.36%

Apakah itu Flare AI (FLARE)

​Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem.

Flare AI (FLARE) Sumber

Laman Web Rasmi

Flare AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Flare AI (FLARE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Flare AI (FLARE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Flare AI.

Semak Flare AI ramalan harga sekarang!

FLARE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Flare AI (FLARE)

Memahami tokenomik Flare AI (FLARE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLARE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Flare AI (FLARE)

Berapakah nilai Flare AI (FLARE) hari ini?
Harga langsung FLARE dalam USD ialah 0.00001128 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FLARE ke USD?
Harga semasa FLARE ke USD ialah $ 0.00001128. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Flare AI?
Had pasaran untuk FLARE ialah $ 11.28K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FLARE?
Bekalan edaran FLARE ialah 999.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLARE?
FLARE mencapai harga ATH sebanyak 0.00221312 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLARE?
FLARE melihat harga ATL sebanyak 0.00000679 USD.
Berapakah jumlah dagangan FLARE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLAREialah -- USD.
Adakah FLARE akan naik lebih tinggi tahun ini?
FLARE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLAREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.