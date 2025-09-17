Flare AI (FLARE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0000111 $ 0.0000111 $ 0.0000111 24J Rendah $ 0.00001159 $ 0.00001159 $ 0.00001159 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0000111$ 0.0000111 $ 0.0000111 24J Tinggi $ 0.00001159$ 0.00001159 $ 0.00001159 Sepanjang Masa $ 0.00221312$ 0.00221312 $ 0.00221312 Harga Terendah $ 0.00000679$ 0.00000679 $ 0.00000679 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) -0.40% Perubahan Harga (7D) +7.39% Perubahan Harga (7D) +7.39%

Flare AI (FLARE) harga masa nyata ialah $0.00001128. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLARE didagangkan antara $ 0.0000111 rendah dan $ 0.00001159 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLARE sepanjang masa ialah $ 0.00221312, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000679.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLARE telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan +7.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flare AI (FLARE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K Bekalan Peredaran 999.79M 999.79M 999.79M Jumlah Bekalan 999,790,681.981592 999,790,681.981592 999,790,681.981592

Had Pasaran semasa Flare AI ialah $ 11.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLARE ialah 999.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999790681.981592. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.28K.