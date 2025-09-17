Flare Staked Ether (FLRETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,547.1 $ 4,547.1 $ 4,547.1 24J Rendah $ 4,684.65 $ 4,684.65 $ 4,684.65 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,547.1$ 4,547.1 $ 4,547.1 24J Tinggi $ 4,684.65$ 4,684.65 $ 4,684.65 Sepanjang Masa $ 5,115.59$ 5,115.59 $ 5,115.59 Harga Terendah $ 1,433.82$ 1,433.82 $ 1,433.82 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.79% Perubahan Harga (7D) +4.92% Perubahan Harga (7D) +4.92%

Flare Staked Ether (FLRETH) harga masa nyata ialah $4,647.3. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLRETH didagangkan antara $ 4,547.1 rendah dan $ 4,684.65 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLRETH sepanjang masa ialah $ 5,115.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,433.82.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLRETH telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.79% dalam 24 jam dan +4.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flare Staked Ether (FLRETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.50M$ 11.50M $ 11.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.50M$ 11.50M $ 11.50M Bekalan Peredaran 2.47K 2.47K 2.47K Jumlah Bekalan 2,474.595718272773 2,474.595718272773 2,474.595718272773

Had Pasaran semasa Flare Staked Ether ialah $ 11.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLRETH ialah 2.47K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2474.595718272773. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.50M.