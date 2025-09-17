Flash (FLASH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00362719 24J Tinggi $ 0.00378829 Sepanjang Masa $ 0.01571238 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) -2.66% Perubahan Harga (7D) +29.03%

Flash (FLASH) harga masa nyata ialah $0.00366754. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLASH didagangkan antara $ 0.00362719 rendah dan $ 0.00378829 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLASH sepanjang masa ialah $ 0.01571238, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLASH telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, -2.66% dalam 24 jam dan +29.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flash (FLASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 368.57K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 368.57K Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 99,999,119.918897

Had Pasaran semasa Flash ialah $ 368.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLASH ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999119.918897. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 368.57K.