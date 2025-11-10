Flash Liquidity Token Harga Hari Ini

Harga langsung Flash Liquidity Token (FLP.1) hari ini ialah $ 1.33, dengan 2.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLP.1 kepada USD penukaran adalah $ 1.33 setiap FLP.1.

Flash Liquidity Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,291,080, dengan bekalan edaran sebanyak 3.22M FLP.1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLP.1 didagangkan antara $ 1.3 (rendah) dan $ 1.35 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.58, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.18.

Dalam prestasi jangka pendek, FLP.1 dipindahkan -0.66% dalam sejam terakhir dan -4.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Bekalan Peredaran 3.22M 3.22M 3.22M Jumlah Bekalan 3,217,669.027293 3,217,669.027293 3,217,669.027293

