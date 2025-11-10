FlashScreener Harga Hari Ini

Harga langsung FlashScreener (FLASH) hari ini ialah $ 0.00003581, dengan 14.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLASH kepada USD penukaran adalah $ 0.00003581 setiap FLASH.

FlashScreener kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,812, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FLASH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLASH didagangkan antara $ 0.00003134 (rendah) dan $ 0.0000397 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00009926, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001471.

Dalam prestasi jangka pendek, FLASH dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan -0.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FlashScreener (FLASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.81K$ 35.81K $ 35.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.81K$ 35.81K $ 35.81K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa FlashScreener ialah $ 35.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLASH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.81K.