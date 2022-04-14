Tokenomik FlashWash (FLSH)

Tokenomik FlashWash (FLSH)

Lihat cerapan utama tentang FlashWash (FLSH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
FlashWash (FLSH) Maklumat

and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets

Laman Web Rasmi:
https://flashwash.pro/

FlashWash (FLSH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FlashWash (FLSH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 363.54K
$ 363.54K$ 363.54K
Jumlah Bekalan:
$ 760.82M
$ 760.82M$ 760.82M
Bekalan Edaran:
$ 760.82M
$ 760.82M$ 760.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 363.54K
$ 363.54K
$ 363.54K$ 363.54K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00202807
$ 0.00202807$ 0.00202807
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00047686
$ 0.00047686$ 0.00047686

Tokenomik FlashWash (FLSH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FlashWash (FLSH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FLSH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FLSH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FLSH, terokai FLSH harga langsung token!

FLSH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FLSH? Halaman ramalan harga FLSH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.