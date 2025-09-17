Flat Earth (FLAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02097604$ 0.02097604 $ 0.02097604 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +4.16% Perubahan Harga (7D) +7.51% Perubahan Harga (7D) +7.51%

Flat Earth (FLAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLAT sepanjang masa ialah $ 0.02097604, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +4.16% dalam 24 jam dan +7.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flat Earth (FLAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 353.84K$ 353.84K $ 353.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 353.84K$ 353.84K $ 353.84K Bekalan Peredaran 754.73M 754.73M 754.73M Jumlah Bekalan 754,734,426.0 754,734,426.0 754,734,426.0

Had Pasaran semasa Flat Earth ialah $ 353.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLAT ialah 754.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 754734426.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 353.84K.