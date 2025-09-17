Flat Money (UNIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,607.69 $ 4,607.69 $ 4,607.69 24J Rendah $ 4,611.18 $ 4,611.18 $ 4,611.18 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,607.69$ 4,607.69 $ 4,607.69 24J Tinggi $ 4,611.18$ 4,611.18 $ 4,611.18 Sepanjang Masa $ 4,668.56$ 4,668.56 $ 4,668.56 Harga Terendah $ 3,756.03$ 3,756.03 $ 3,756.03 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +0.05% Perubahan Harga (7D) +0.05%

Flat Money (UNIT) harga masa nyata ialah $4,610.6. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNIT didagangkan antara $ 4,607.69 rendah dan $ 4,611.18 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNIT sepanjang masa ialah $ 4,668.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3,756.03.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNIT telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flat Money (UNIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 671.0 671.0 671.0

Had Pasaran semasa Flat Money ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran UNIT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 671.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.09M.