FlatQube (QUBE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01736954 24J Tinggi $ 0.01916255 Sepanjang Masa $ 58.61 Harga Terendah $ 0.00729171 Perubahan Harga (1J) +5.14% Perubahan Harga (1D) +8.97% Perubahan Harga (7D) +25.71%

FlatQube (QUBE) harga masa nyata ialah $0.01915883. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUBE didagangkan antara $ 0.01736954 rendah dan $ 0.01916255 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUBE sepanjang masa ialah $ 58.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00729171.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUBE telah berubah sebanyak +5.14% sejak sejam yang lalu, +8.97% dalam 24 jam dan +25.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FlatQube (QUBE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.46K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 286.06K Bekalan Peredaran 2.74M Jumlah Bekalan 14,937,900.295178

Had Pasaran semasa FlatQube ialah $ 52.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUBE ialah 2.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14937900.295178. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 286.06K.