Flaunchy (FLNCHY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001088 $ 0.00001088 $ 0.00001088 24J Rendah $ 0.00001196 $ 0.00001196 $ 0.00001196 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001088$ 0.00001088 $ 0.00001088 24J Tinggi $ 0.00001196$ 0.00001196 $ 0.00001196 Sepanjang Masa $ 0.00008415$ 0.00008415 $ 0.00008415 Harga Terendah $ 0.00000596$ 0.00000596 $ 0.00000596 Perubahan Harga (1J) -0.58% Perubahan Harga (1D) +6.58% Perubahan Harga (7D) -3.81% Perubahan Harga (7D) -3.81%

Flaunchy (FLNCHY) harga masa nyata ialah $0.00001165. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLNCHY didagangkan antara $ 0.00001088 rendah dan $ 0.00001196 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLNCHY sepanjang masa ialah $ 0.00008415, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000596.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLNCHY telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, +6.58% dalam 24 jam dan -3.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flaunchy (FLNCHY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Flaunchy ialah $ 1.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLNCHY ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.17M.