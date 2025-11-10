Flayer Harga Hari Ini

Harga langsung Flayer (FLAY) hari ini ialah $ 0.01777205, dengan 1.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLAY kepada USD penukaran adalah $ 0.01777205 setiap FLAY.

Flayer kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,664,797, dengan bekalan edaran sebanyak 600.00M FLAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLAY didagangkan antara $ 0.01653886 (rendah) dan $ 0.01791249 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.257272, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01259989.

Dalam prestasi jangka pendek, FLAY dipindahkan -0.22% dalam sejam terakhir dan -29.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Flayer (FLAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.66M$ 10.66M $ 10.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.77M$ 17.77M $ 17.77M Bekalan Peredaran 600.00M 600.00M 600.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

