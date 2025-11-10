Flaze Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Flaze Coin (FLAZE) hari ini ialah $ 0.00336595, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLAZE kepada USD penukaran adalah $ 0.00336595 setiap FLAZE.

Flaze Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 64,847, dengan bekalan edaran sebanyak 19.27M FLAZE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLAZE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01720448, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00211363.

Dalam prestasi jangka pendek, FLAZE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -1.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Flaze Coin (FLAZE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Flaze Coin ialah $ 64.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLAZE ialah 19.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19265572.042045552. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.85K.