Harga Flaze Coin langsung hari ini ialah 0.00336595 USD.FLAZE modal pasaran ialah 64,847 USD. Jejaki masa nyata FLAZE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Flaze Coin Harga (FLAZE)

1 FLAZE ke USD Harga Langsung:

$0.00336595
$0.00336595
0.00%1D
USD
Flaze Coin (FLAZE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:02:20 (UTC+8)

Flaze Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Flaze Coin (FLAZE) hari ini ialah $ 0.00336595, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLAZE kepada USD penukaran adalah $ 0.00336595 setiap FLAZE.

Flaze Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 64,847, dengan bekalan edaran sebanyak 19.27M FLAZE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLAZE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01720448, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00211363.

Dalam prestasi jangka pendek, FLAZE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -1.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Flaze Coin (FLAZE) Maklumat Pasaran

$ 64.85K
$ 64.85K

--
--

$ 64.85K
$ 64.85K

19.27M
19.27M

19,265,572.042045552
19,265,572.042045552

Had Pasaran semasa Flaze Coin ialah $ 64.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLAZE ialah 19.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19265572.042045552. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.85K.

Flaze Coin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01720448
$ 0.01720448

$ 0.00211363
$ 0.00211363

--

--

-1.44%

-1.44%

Flaze Coin (FLAZE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Flaze Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Flaze Coin kepada USD adalah $ +0.0002711558.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Flaze Coin kepada USD adalah $ -0.0008601991.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Flaze Coin kepada USD adalah $ -0.010495569274269188.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0002711558+8.06%
60 Hari$ -0.0008601991-25.55%
90 Hari$ -0.010495569274269188-75.71%

Ramalan Harga untuk Flaze Coin

Flaze Coin (FLAZE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FLAZE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Flaze Coin (FLAZE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Flaze Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Flaze Coin yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk FLAZE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Flaze Coin Ramalan Harga.

Apakah itu Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Flaze Coin (FLAZE) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Flaze Coin

Berapakah nilai 1 Flaze Coin pada tahun 2030?
Jika Flaze Coin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Flaze Coin berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:02:20 (UTC+8)

Flaze Coin (FLAZE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Flaze Coin

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04995

$0.1270

$0.000004658

$0.00000000000328

$0.1270

$0.00400

$0.012862

