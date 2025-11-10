Tokenomik Flaze Coin (FLAZE)

Lihat cerapan utama tentang Flaze Coin (FLAZE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:19:56 (UTC+8)
USD

Flaze Coin (FLAZE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Flaze Coin (FLAZE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 64.85K
Jumlah Bekalan:
$ 19.27M
Bekalan Edaran:
$ 19.27M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 64.85K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01720448
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00211363
Harga Semasa:
$ 0.00336595
Flaze Coin (FLAZE) Maklumat

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

Laman Web Rasmi:
https://flaze.tech/

Tokenomik Flaze Coin (FLAZE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Flaze Coin (FLAZE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FLAZE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FLAZE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FLAZE, terokai FLAZE harga langsung token!

FLAZE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FLAZE? Halaman ramalan harga FLAZE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

