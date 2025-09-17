flETH (FLETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,436.16 $ 4,436.16 $ 4,436.16 24J Rendah $ 4,535.06 $ 4,535.06 $ 4,535.06 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,436.16$ 4,436.16 $ 4,436.16 24J Tinggi $ 4,535.06$ 4,535.06 $ 4,535.06 Sepanjang Masa $ 4,948.08$ 4,948.08 $ 4,948.08 Harga Terendah $ 1,397.12$ 1,397.12 $ 1,397.12 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +1.13% Perubahan Harga (7D) +1.96% Perubahan Harga (7D) +1.96%

flETH (FLETH) harga masa nyata ialah $4,489.79. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLETH didagangkan antara $ 4,436.16 rendah dan $ 4,535.06 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLETH sepanjang masa ialah $ 4,948.08, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,397.12.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLETH telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +1.13% dalam 24 jam dan +1.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

flETH (FLETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 122.90K$ 122.90K $ 122.90K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 621.1611578556132 621.1611578556132 621.1611578556132

Had Pasaran semasa flETH ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 122.90K. Bekalan edaran FLETH ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 621.1611578556132. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.79M.