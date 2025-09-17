FLEX (FLEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00280229 $ 0.00280229 $ 0.00280229 24J Rendah $ 0.00303839 $ 0.00303839 $ 0.00303839 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00280229$ 0.00280229 $ 0.00280229 24J Tinggi $ 0.00303839$ 0.00303839 $ 0.00303839 Sepanjang Masa $ 0.068856$ 0.068856 $ 0.068856 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.59% Perubahan Harga (1D) +2.22% Perubahan Harga (7D) -7.02% Perubahan Harga (7D) -7.02%

FLEX (FLEX) harga masa nyata ialah $0.00290384. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLEX didagangkan antara $ 0.00280229 rendah dan $ 0.00303839 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLEX sepanjang masa ialah $ 0.068856, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLEX telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, +2.22% dalam 24 jam dan -7.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FLEX (FLEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 303.52$ 303.52 $ 303.52 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 290.38K$ 290.38K $ 290.38K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa FLEX ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 303.52. Bekalan edaran FLEX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 290.38K.