Flex Perpetuals Harga (FDX)

1 FDX ke USD Harga Langsung:

$3.24
+0.30%1D
USD
Flex Perpetuals (FDX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:13:54 (UTC+8)

Flex Perpetuals (FDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.19
24J Rendah
$ 3.25
24J Tinggi

$ 3.19
$ 3.25
$ 6.29
$ 2.15
+0.32%

+0.33%

+2.37%

+2.37%

Flex Perpetuals (FDX) harga masa nyata ialah $3.24. Sepanjang 24 jam yang lalu, FDX didagangkan antara $ 3.19 rendah dan $ 3.25 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FDX sepanjang masa ialah $ 6.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.15.

Dari segi prestasi jangka pendek, FDX telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan +2.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flex Perpetuals (FDX) Maklumat Pasaran

$ 2.98M
--
$ 16.17M
920.40K
5,000,000.0
Had Pasaran semasa Flex Perpetuals ialah $ 2.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FDX ialah 920.40K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.17M.

Flex Perpetuals (FDX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Flex Perpetuals kepada USD adalah $ +0.01048814.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Flex Perpetuals kepada USD adalah $ +0.1290446640.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Flex Perpetuals kepada USD adalah $ -0.0313768080.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Flex Perpetuals kepada USD adalah $ +0.597802822734557.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01048814+0.33%
30 Hari$ +0.1290446640+3.98%
60 Hari$ -0.0313768080-0.96%
90 Hari$ +0.597802822734557+22.63%

Apakah itu Flex Perpetuals (FDX)

Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.

Flex Perpetuals (FDX) Sumber

Flex Perpetuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Flex Perpetuals (FDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Flex Perpetuals (FDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Flex Perpetuals.

Semak Flex Perpetuals ramalan harga sekarang!

FDX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Flex Perpetuals (FDX)

Memahami tokenomik Flex Perpetuals (FDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Flex Perpetuals (FDX)

Berapakah nilai Flex Perpetuals (FDX) hari ini?
Harga langsung FDX dalam USD ialah 3.24 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FDX ke USD?
Harga semasa FDX ke USD ialah $ 3.24. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Flex Perpetuals?
Had pasaran untuk FDX ialah $ 2.98M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FDX?
Bekalan edaran FDX ialah 920.40K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FDX?
FDX mencapai harga ATH sebanyak 6.29 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FDX?
FDX melihat harga ATL sebanyak 2.15 USD.
Berapakah jumlah dagangan FDX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FDXialah -- USD.
Adakah FDX akan naik lebih tinggi tahun ini?
FDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:13:54 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.