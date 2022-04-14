Tokenomik Flex Perpetuals (FDX)

Lihat cerapan utama tentang Flex Perpetuals (FDX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Flex Perpetuals (FDX) Maklumat

Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.

Laman Web Rasmi:
https://flex.trade
Kertas putih:
https://docs.flex.trade

Flex Perpetuals (FDX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Flex Perpetuals (FDX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M
Jumlah Bekalan:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
Bekalan Edaran:
$ 929.86K
$ 929.86K$ 929.86K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.31M
$ 15.31M$ 15.31M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 6.29
$ 6.29$ 6.29
Terendah Sepanjang Masa:
$ 2.15
$ 2.15$ 2.15
Harga Semasa:
$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

Tokenomik Flex Perpetuals (FDX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Flex Perpetuals (FDX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FDX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FDX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FDX, terokai FDX harga langsung token!

FDX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FDX? Halaman ramalan harga FDX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

